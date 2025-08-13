VERDEN
Dagens Overskrifter | 13. august
Mindst 59 palæstinensere er blevet dræbt og mange andre såret i israelske angreb på tværs af Gaza tirsdag.
Dagens Overskrifter / TRT Dansk
11 timer siden

Israel fortsætter drab på palæstinensere i Gaza.

Netanyahu lover at forfølge “historisk og åndelig mission” for planen om et “Større Israel”.

Trump vil deltage i virtuelle drøftelser med Zelenskyj og europæiske ledere forud for møde med Putin.

Pakistan advarer Indien mod at overtræde Indus-vandtraktaten.

xAI’s Grok midlertidigt suspenderet efter kommentarer om folkedrab i Gaza.

