Med en formue på 49,3 millioner amerikanske dollars, er stifteren af ByteDance, Zhang Yiming, nu Kinas rigeste mand. Det er ifølge den årlige liste over Kinas rigeste individer, der også konkluderer, at Yimings modparter indenfor ejendomsmægling og vedvarende energi har klaret sig mindre godt i år.

41-årige Yiming var ByteDances administrerende direktør (bedst kendt for sin globale underholdningsplatform TikTok) indtil 2021. Han er den 18. person til at opnå titlen som Kinas rigeste, siden rigmandslisten “Hurun Rich List” blev publiceret første gang for 26 år siden.

Zhang Yiming har snuppet førstepladsen fra flaskevandsmagnaten Zhong Shanshan, der har måttet nøjes med en andenplads i år, efter at hans formue skrumpede med 24% til 47,9 milliarder dollars.

På trods af en juridisk kamp omkring deres amerikanske aktiver, steg ByteDances globale formue med hele 30% i 2023 til 110 milliarder dollars, og dét har ifølge Hurun-rapporten haft en enorm indflydelse på Yimings personlige formue.

Nummer tre på listen i år er den mindre kendte stifter af Tencent, Pony Ma, mens fjerdepladsen er gået til PDD Holdings stifter, Colin Huang, der har måttet gå ét trin ned fra sidste års placering. Dét er på trods af, at virksomhedens to discount-fokuserede e-handelsplatforme, Temu og Pinduoduo, fortsætter med at være profitable og klarer sig relativt godt.

Antallet af milliardærer er derudover faldet med hele 142 til 753.

“Kinas økonomi og aktiemarkeder har haft et svært år”, siger Hurun-chef Rupert Hoogewerf.

Det største formuefald

Det er ejendomssektoren i Kina, der har set det største formuefald, tilføjer Hoogewerf. Forbrugerelektronik er et hurtigt voksende område, hvilket Xiaomis stifter Lei Jun har kunnet mærke på pengepungen, med en formuevækst på hele fem milliarder dollars i år.

“Producenter af solcellepaneler, lithiumbatterier og elbiler har haft et udfordrende år på grund af den øgede konkurrence, som har skabt en overflod. Truslerne omkring takster har også været med til at skabe usikkerhed”, fortæller Hoogewerf, som er Hurun-listens ledende forsker.

"Solcellepanel-producenter oplevede et formuefald på hele 80% i forhold til deres højdepunkt i 2021, mens batteri- og elbilsproducenter oplevet et fald på henholdsvis 50% og 25%.