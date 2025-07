Græske demonstranter blokerede for, at et israelsk krydstogtskib kunne lægge til havn på den græske ø Syros i protest mod Israels krig mod Gaza.

Adskillige aktivister forhindrede flere hundrede israelske passagerer i at gå i land, mens de vajede et enormt palæstinensisk flag og råbte: “Fra floden til havet – Palæstina vil blive frit”.