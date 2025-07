Det russiske forsvarsministerium har bekræftet, at Mikhail Gudkov, næstkommanderende i den russiske flåde, er blevet dræbt i grænseområdet med Ukraine, rapporterer det statslige nyhedsbureau TASS.

Gudkov blev dræbt i Kursk-regionen torsdag, hvilket også tidligere blev bekræftet af guvernør Oleg Kozhemyako. Guvernøren udtrykte sine kondolencer til familier, venner og medsoldater til alle, der blev dræbt i regionen samme dag.

Ifølge Kozhemyako døde Gudkov “under udførelsen af sin pligt som officer, sammen med sine medsoldater”.

Ifølge både russiske og ukrainske militære Telegram-kanaler blev Gudkov dræbt sammen med 10 andre soldater ved et ukrainsk angreb på en kommandopost i Korenevo i Kursk-regionen, der grænser op til Ukraine, skriver Reuters.

Gudkov er en af de mest højtstående russiske militærofficerer, som Ukraine har dræbt.

Han havde modtaget udmærkelser for “tapperhed” i kampene mod Ukraine og var blevet anklaget af Kyiv for at have begået “krigsforbrydelser”.

Ruslands præsident Vladimir Putin udnævnte Gudkov til næstkommanderende for flåden i marts i år, ifølge en erklæring på Kremls hjemmeside.

Gudkov havde tidligere ledet en marinebrigade fra den russiske stillehavsflåde, som deltog i kamphandlinger i Kursk-regionen.

Dele af Kursk blev kortvarigt erobret af ukrainske styrker under en overraskelsesoffensiv i august 2024, før Rusland tidligere i år meldte, at det havde generobret området.