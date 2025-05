Lederen af den Afrikanske Unions centrale sundhedsinstitution har erklæret, at situationen i Goma, en by i Den Demokratiske Republik Congo (DRC), er en “alvorlig folkesundhedskrise”. Han advarer om, at kampene kan føre til store pandemier.

Den væbnede gruppe M23, som angiveligt støttes af Rwanda, har rykket frem i den ustabile østlige del af DR Congo, et område der gentagne gange har været epicenter for udbrud af infektionssygdomme.

Tidligere på ugen erobrede M23 kontrollen over det meste af provinshovedstaden Goma i Nord-Kivu – en tætbefolket by med tre millioner indbyggere, hvoraf en million er internt fordrevne.

Jean Kaseya, leder af Afrika CDC, siger, at “disse ekstreme forhold, kombineret med massefordrivelse og mangel på sikkerhed, har fremskyndet mutationen af mpox-virussen”.

Mpox-varianten “clade 1b”, som er blevet registreret i flere lande på det afrikanske kontinent i de seneste måneder, blev første gang identificeret i den nærliggende provins Syd-Kivu i 2023.

Risiko for store sygdomsudbrud

“Goma er blevet epicenteret for mpox, som nu er spredt til 21 afrikanske lande”, sagde Kaseya i et brev sendt fredag til afrikanske ledere.

“Dette er ikke kun et sikkerhedsproblem – det er en alvorlig folkesundhedskrise”, understregede han.

“Krigen må stoppe. Hvis der ikke træffes afgørende handling, vil det ikke kun være kugler, der dræber mennesker – det vil også være de ukontrollerede sygdomsudbrud og potentielle pandemier, der vil sprede sig fra denne sårbare region … og ødelægge økonomier og samfund over hele vores kontinent”, sagde han.

De nuværende forhold har også ført til “udbredte udbrud af mæslinger, kolera og andre sygdomme, der har kostet tusindvis af liv”.

Konflikten i det østlige DR Congo er en dramatisk eskalering i en region, der i årtier har været plaget af voldelige konflikter mellem flere væbnede grupper. Det estimeres, at kampene i løbet af de seneste 30 år har kostet omkring seks millioner mennesker livet.

Internationale observatører advarer om den voksende konflikts humanitære konsekvenser.