Præsident Donald Trump har opfordret USA’s højesteret til at begrænse føderale dommeres mulighed for at udstede påbud, der blokerer hans regerings handlinger på landsplan.

“STOP LANDSOMFATTENDE PÅBUD NU, FØR DET ER FOR SENT”, skrev Trump i et opslag på sociale medier.

“Hvis dommer Roberts og USA’s højesteret ikke straks løser denne giftige og hidtil usete situation, er vores land i meget alvorlige problemer!”, lød det.

Trump påstår, at dommere forsøger at påtage sig præsidentens magt uden at være blevet valgt, og at de ønsker fordelene, men ikke risiciene.

“Igen, en præsident skal have lov til at handle hurtigt og beslutsomt i sager som at sende mordere, narkobaroner, voldtægtsforbrydere og andre lignende kriminelle tilbage til deres hjemland eller til andre steder, der vil gøre vores land SIKKERT”, sagde han.

I et andet opslag angreb han dommer James Boasberg og sagde, at Boasberg gør alt, hvad han kan, for at “tilrane sig præsidentembedets magt”:

“Han er en lokal, ukendt dommer, der søger opmærksomhed … hans ‘kendelser’ er så latterlige og inkompetente. RED AMERIKA!”

Føderale domstole behandler i øjeblikket mere end 100 retssager, der udfordrer Trumps regerings initiativer.

Indtil videre er der afsagt domme, der blokerer eller sætter flere af Trumps tiltag i bero, herunder hans forsøg på at indefryse føderale midler, fjerne embedsmænd og begrænse medfødt statsborgerskab.