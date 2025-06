En tysk domstol har mandag idømt en tidligere syrisk militærlæge, Alaa M., livsvarigt fængsel for tortur og drab på modstandere af Bashar al-Assads regime.

Den 40-årige læge blev fundet skyldig i forbrydelser mod menneskeheden for at have dræbt to personer og tortureret ni andre mellem 2011 og 2012, mens han arbejdede som assistentlæge på militærhospitaler i Syrien.

Ifølge anklagemyndigheden kom Alaa M. til Tyskland i 2015 under den store flygtningestrøm fra den syriske borgerkrig og slog sig ned som ortopæd. Han blev anholdt i 2020, efter at vidner genkendte ham i en tv-dokumentar om byen Homs.

Den højere regionale domstol i Frankfurt vurderede, at sagen havde en særlig grov karakter og pålagde derfor den dømte forvaring ud over selve fængselsstraffen.

En livstidsdom i Tyskland indebærer som udgangspunkt mindst 15 års fængsel, men de fleste indsatte afsoner mellem 20 og 25 år, før de kan komme i betragtning til prøveløsladelse.

Tyskland særlige lovgivning, “Völkerstrafgesetzbuch”, giver landets domstole universel jurisdiktion i sager om krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.

Det betyder, at tyske myndigheder kan efterforske og retsforfølge sådanne forbrydelser – også selvom de er begået uden for Tysklands grænser.