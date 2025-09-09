Nepal har ophævet et forbud mod sociale medier efter protester, der resulterede i 19 dødsfald.

Det er ifølge kommunikations- og teknologiminister Prithvi Subba Gurrung tirsdag.

Beslutningen kom, efter at 19 personer blev dræbt og mere end 100 såret under mandagens “Gen Z”-protester, som blev udløst af forbuddet, der blev indført i sidste uge.

“Vi har ophævet nedlukningen af sociale medier. De virker nu igen”, udtalte Gurung til Reuters.

Premierminister K.P. Sharma Oli sagde, at han var bedrøvet over volden, som han tilskrev “infiltration fra diverse selviske kræfter”.

Han tilføjede, at regeringen vil yde erstatning til de omkomnes familier og give gratis behandling til de sårede.

“En undersøgelseskommission vil blive nedsat for at finde årsagerne, vurdere skaderne og komme med forslag inden for 15 dage for at sikre, at sådanne hændelser ikke gentager sig i fremtiden”, sagde Oli i en erklæring sent mandag aften.