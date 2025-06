En af Indiens helligste floder, Yamuna, i New Delhi, er dækket af giftigt, hvidt skum, forårsaget af industriforurening omkring byen. Forureningen udgør en alvorlig sundhedsrisiko for indbyggerne, da mere end halvdelen af den indiske hovedstads vand kommer herfra.

New Delhi har samtidig noget af verdens mest forurenede luft, og den igangværende festivalsæson forværrer kun problemet.

Tirsdag lå luftkvalitetsindekset på en værdi af hele 273 – 18 gange højere end Verdenssundhedsorganisationens (WHO) anbefalinger. De fine PM2,5-partikler kan trænge dybt ind i lungerne og forårsage alvorlige sygdomme.

Trods forureningen holder hinduistiske tilhængere fast i deres ritualer ved floden. Jasraj, en 70-årig pensioneret embedsmand, har badet i floden siden 1980:

“Jeg tilbeder floden som en mor. Den er beskidt på overfladen, men ren nedenunder”, siger Jasraj, der kun bruger ét navn.

Imran Khan, en studerende, fortæller, at man ikke kan trække vejret ordentligt i Delhis forurenede luft.

“Folk er her for at jogge, og det er svært. Vores miljø burde være renere”, siger han.

Shishupal Kumar, en kontraktarbejder, fortæller, at folk besøger floden fra fjerne steder for at udføre religiøse ritualer.

“Floden er blevet helt beskidt. Den er fuld af kemikalier. Det ser ud, som om der er sket et snefald her, som det sker i bjergene”, siger han.

Rensningsritualer

Den 1,376 kilometer lange Yamuna er en af de helligste floder for hinduer. Den er også blandt de mest forurenede i verden. Sundhedsfarlige vandveje er en bekymring for mange, især nu, hvor forureningen forventes at blive værre på grund af den kommende Chhath Puja, en hinduistisk festival.

Floden er blevet mere forurenet gennem årene, da spildevand, pesticider fra landbruget og industrielle affaldsstoffer flyder ud i vandvejen på trods af love mod forurening og oprettelsen af adskillige spildevandsrensningsanlæg.

New Delhis regering oplyste, at det har igangsat brugen af skumreducerende midler for at tackle problemet. Myndighederne har sendt dusinvis af motorbåde ud for at udsprede det giftige skum og opsat bambusbarrierer for at holde folk væk fra flodbredden.

De er bekymrede for, at tusindvis af hinduistiske tilhængere næste måned vil gå rundt i flodens skummende, giftige vand, og endda dykke helt ned, som det er tilfældet med et bestemt renselsesritual under Chhath Puja.

Vinteren er på vej

Vinteren er især blevet en tid med sundhedsproblemer i Indiens hovedstad, der er hjemsted for mere end 20 millioner mennesker. Byen er om vinteren dækket af en giftig dis, der slører himlen. Forureningsniveauerne stiger, når millioner af hinduer fejrer “Diwali”, lysets fest, med store mængder fyrværkeri. Diwali fejres på torsdag.

Landmænd i nærliggende landbrugsregioner brænder også deres marker af efter høsten for at gøre dem klar til næste sæson.

Indiens højesteret kritiserede tidligere på måneden de nordlige indiske delstater for ikke at tage strengere handling mod folk, der brænder afgrøderester før vintersæsonen og forværrer regionens luftforurening.

Hvert år lukker myndighederne byggepladser, begrænser dieselkøretøjer og anvender vandsprinklere og anti-smog-kanoner for at kontrollere tågen og smoggen, der overtager himlen over hovedstadsregionen.