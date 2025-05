Indiens premierminister Narendra Modis Bharatiya Janata Party (BJP) har genvundet magten i Delhis delstatsvalg for første gang i næsten tre årtier, efter at partiet besejrede det regerende Aam Aadmi Party i hovedstaden.

Valget til den lovgivende forsamling blev afholdt onsdag, hvor millioner af vælgere afgav deres stemme i Delhi, en by med omkring 33 millioner indbyggere.

De foreløbige resultater viste, at BJP vandt 46 ud af de 70 pladser i Delhis forsamling og førte i yderligere to, mens Aam Aadmi Party vandt 21 pladser og førte i én mere, ifølge data fra Indiens valgkommission lørdag aften.

Delhi har hidtil været styret af Aam Aadmi Party, som først kom til magten i 2015 og gik efter en tredje periode med fokus på velfærdspolitik. Ved valget i 2020 vandt partiet 62 pladser.

Indiens største oppositionsparti, Kongrespartiet, vandt ikke en eneste plads.

“Overvældende og historisk”

Da resultaterne pegede på BJPs tilbagevenden, udtalte Modi: “Udvikling har vundet, god regeringsførelse har triumferet”.

“Vi garanterer, at vi vil gøre alt for at udvikle Delhi, forbedre livskvaliteten for befolkningen og sikre, at Delhi spiller en central rolle i opbygningen af et Viksit Bharat”, skrev han på X og beskrev sejren som “overvældende og historisk”.

“Viksit Bharat” er regeringens plan for at transformere Indien til en udviklet nation inden 2047.

Delhis nuværende overminister, Atishi Marlena, sagde, at partiet accepterer folkets mandat.

“Dette er en tid for kamp, og vores kamp mod BJPs diktatur og bøllemetoder vil fortsætte”, sagde hun efter nederlaget.

Under valgkampen anklagede det afgående regeringsparti valgkommissionen for at “holde hånden over” BJP’s overtrædelser, en anklage, som valgkommissionen har afvist.