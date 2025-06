Iranske myndigheders annoncering om deres u-vending omkring et tidligere import-forbud betyder, at iranerne nu kan anskaffe sig den nye iPhone 14, 15 eller 16 fra den amerikanske techgigant, Apple.

Forbuddet kom til i 2023, men i onsdags udmeldte landets teleminister, Satar Hashemi, at myndighederne har gjort det muligt, at registrere nye iPhone-modeller igen.

På det social medie “X” udmeldte ministeren, at problematikken omkring det iranske marked og registeringer af nye modeller af den populære smartphone nu var blevet “løst”. Ifølge Hashemi er det en beslutning, som præsident Masoud Pezeshkian støtter op om.

Ministeren gav ikke yderligere detaljer, men nævnte, at de konkrete tiltag omkring importen ville blive annonceret snarest.

Efter forbuddet kom til i 2023 var det stadig muligt at importere iPhone 13 og tidligere modeller til landet. Der har da også været høj efterspørgsel på den prestigefyldte smartphone hos især unge iranere.

I den tid, forbuddet var gældende, var det kun muligt for nyankomne iPhone 14, 15 og nyere modeller at knytte sig til de statskontrollerede mobilnetværk i højst en måned – det samme antal dage, som Irans turistvisum gælder.

‘Et luksusprodukt’

Forbuddet skabte en “paraleløkonomi” hvori priser på gamle modeller var blevet opjusteret for iranerne, som i disse desperate tider søger at investere deres i stigende grand faldende rialer i fysiske værdigenstande. Dette fænomen er et symptom på Irans svære økonomiske situation, som har været plaget af vestlige sanktioner i årtier.

Import af iPhones har længe været et omstridt emne i Iran. Regeringsstatistikker viser, at omkring en tredjedel af det 4,4 milliarder (USD) store importmarked for mobiltelefoner før forbuddet bestod af iPhones.

Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, kritiserede i 2020 importen af iPhones til Iran. Han har tidligere kritiseret samtlige amerikanske “luksusvarer”.

“Overdreven import er farligt”, udtalte Khamenei sig eksempelvis dengang, ifølge en transkribering fra hans officielle hjemmeside. “Nogle gange er der tale om et luksusprodukt, som man ikke har behov for. Jeg har hørt om et tilfælde, hvor en halv milliard (USD) var blevet brugt på at importere en bestemt amerikansk luksusmobiltelefon”.

Udenlandske smartphone-brands som Samsung, Motorola, Nokia, Xiaomi og Huawei er bredt tilgængelige i Iran.