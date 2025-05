Kreml har afvist at kommentere på rapporter om, at nordkoreanske soldater, der kæmper sammen med Ruslands hær, er blevet trukket tilbage fra frontlinjen.

Ifølge vestlige, sydkoreanske og ukrainske efterretningstjenester har Pyongyang sendt mere end 10.000 soldater for at støtte russiske styrker i den vestlige Kursk-region, hvor Ukraine gennemfører en grænseoverskridende offensiv.

The New York Times rapporterede torsdag, med henvisning til amerikanske og ukrainske embedsmænd, at de nordkoreanske tropper var blevet trukket tilbage fra frontlinjen og ikke var blevet set i kamp i omkring to uger efter at have lidt store tab.

Ukraines præsidentielle rådgiver Mykhailo Podolyak sagde onsdag, at “nogle nordkoreanske enheder er blevet trukket tilbage fra frontlinjen i Kursk-regionen, ifølge rapporter fra Ukraines specialstyrker”.

‘Ikke værd at kommentere’

Da Kremls talsmand Dmitrij Peskov blev spurgt til rapporterne, nægtede han at kommentere.

“Der findes mange forskellige påstande derude, både rigtige og forkerte”, sagde han til journalister.

“Det er ikke værd at kommentere på hver gang”, tilføjede han.

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj har offentliggjort optagelser af, hvad han hævder er tilfangetagne nordkoreanske soldater taget af Ukraines styrker i Kursk-regionen.

Kyiv og Vesten har fordømt udsendelsen af nordkoreanske soldater som en væsentlig optrapning af den tre år lange konflikt.