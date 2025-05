Dødstallet efter et jordskred på den indonesiske ø Java steg til 21 torsdag, mens fem personer fortsat er savnet. Det oplyser landets myndigheder.

Samtidig kæmper redningshold, med både tid og dårligt vejr imod sig, for at finde overlevende.

Kraftig regn mandag i et bjergrigt område nær byen Pekalongan i provinsen Central Java udløste jordskredet, hvilket fik broer til at kollapse og begravede biler og huse.

“Status denne morgen er, at vi har fundet i alt 21 døde, og der er stadig fem, som vi leder efter”, udtalte Budiono, leder af rednings- og eftersøgningsholdet fra den nærliggende by Semarang, til AFP. Som mange indonesere går han kun under ét navn.

Tunge maskiner er blevet sat ind i den hårdest ramte landsby, Kasimpar, for at gennemsøge resterne af en lokal embedsmands hus samt en café, hvor flere ofre menes at være blevet begravet, mens de søgte ly for regnen.

“Vi fokuserer på disse to steder samt den nærliggende flod. Ofrene kan være blevet ført med strømmen”, forklarede Budiono.

Mindst 13 personer er også blevet såret i jordskreddet, ifølge redningsmyndigheden Basarnas.

Redningsarbejderne er begyndt at rydde vejene for tyk mudder og affald, oplyste Budiono.

Indonesien er særligt udsat for jordskred i regnsæsonen, der typisk varer fra november til april, men vejrekstreme katastrofer er i stigende grad forekommet uden for sæsonen i de seneste år.

Klimaændringer har også øget intensiteten af storme, hvilket fører til kraftigere regn og oversvømmelser.

I maj mistede mindst 67 mennesker livet, da kraftig regn forårsagede oversvømmelser i Vest-Sumatra. Vandmasserne førte en blanding af aske, sand og sten fra vulkanen Marapis udbrud ind i beboelsesområder.