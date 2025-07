USA’s præsident Donald Trump har annonceret, at en UFC-kamp vil blive afholdt på området foran Det Hvide Hus som en del af “America250”-arrangementerne, der markerer 250-året for nationens grundlæggelse.

Under en tale ved Iowa State Fairgrounds torsdag sagde Trump, at eventet – som forventes at tiltrække op mod 25.000 tilskuere – vil blive organiseret af UFC’s direktør Dana White, en nær allieret af præsidenten.

“Alle vores nationalparker, slagmarker og historiske steder vil være vært for særlige begivenheder i anledning af ‘America250’… Jeg tror faktisk, vi kommer til at have en UFC-kamp”, lød det fra Trump.

“Er der nogen her, der ser UFC? Den store Dana White? Vi kommer til at have en UFC-kamp. Tænk over det – en UFC-kamp på græsplænen ved Det Hvide Hus”, tilføjede han.

“Helt alvorligt”

Det Hvide Hus’ pressesekretær, Karoline Leavitt, sagde, at Trump er “helt alvorlig” med planen. Dog er logistikken – herunder tilladelser og koordinering med National Park Service – endnu uklar, oplyser embedsmænd.

UFC-kampen er en del af en bredere række af professionelle og amatørbegivenheder på tværs af landet i anledning af 250-året.

De præcise lokationer, formater og sikkerhedsforanstaltninger er stadig under udvikling.

Trump er en ivrig UFC-tilhænger og har mange gange været til stede ved Octagon-ringen.

Dana White, chefen for UFC, introducerede Trump under den afsluttende aften ved det Republikanske Konvent i 2024.