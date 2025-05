Rigsretssagen mod Filippinernes vicepræsident, Sara Duterte, vil sandsynligvis finde sted efter midtvejsvalget i maj og kan blive afgjort af en helt ny gruppe lovgivere, udtalte senatets præsident.

Om retssagen går videre under en ekstraordinær samling, når det nuværende senat samles igen den 2. juni, eller endnu senere, afhænger nu af landets 24 siddende senatorer, sagde Francis Escudero under en pressebriefing torsdag uden at angive en konkret tidsramme.

Duterte blev onsdag stillet for en rigsretssag af Repræsentanternes Hus for forfatningsbrud, tillidsbrud, korruption og “andre alvorlige forbrydelser”.

Hvis hun kendes skyldig, vil hun blive fjernet fra vicepræsidentposten og permanent udelukket fra offentlige embeder.

Hendes senatsretssag vil dog “sandsynligvis strække sig ind i den 20. kongres, det er næsten helt sikkert nu”, sagde Escudero torsdag.

Startdatoen “vil afhænge af de regler, vi vedtager”, forklarede han. “Men jeg mener, at retssagen skal finde sted, når Senatet er i session. Rigsretssagen har ikke et selvstændigt liv”.

Han tilføjede, at selv hvis retssagen begynder under det nuværende senat, kan den blive afsluttet af det nye hold af lovgivere.

Onsdagens afstemning i Repræsentanternes Hus, hvor 215 ud af 306 medlemmer stemte for rigsretssagen, indeholdt anklager om økonomisk svindel, et mordkomplot mod Marcos samt forbindelser til mord relateret til “narkokrigen” i Davao i det sydlige Filippinerne.

Ved en pressekonference torsdag erklærede House Deputy Majority Leader Lorenz Defensor, at retssagen “kan fortsætte ind i den næste kongres”, hvis medlemmer vælges ved landsdækkende valg den 12. maj og påbegynder deres embede i slutningen af juli.

“Vi overlader det til Senatet som en uafhængig instans og som en upartisk enhed at afgøre, hvordan de vil fortsætte med rigsretssagen”.

Duterte, der endnu ikke har kommenteret sin rigsretssag offentligt, blev tidligere anset som favorit til at efterfølge sin far, Rodrigo Duterte, som præsident i 2022. I stedet valgte hun at støtte Marcos og stillede senere op som hans vicepræsidentkandidat.

Men alliancen er siden brudt sammen. I november holdt hun en opsigtsvækkende tale, hvor hun påstod, at hun havde givet ordre til at få Marcos dræbt, hvis hun selv blev myrdet.

Hun benægtede senere, at hendes bemærkninger var en dødstrussel, og hævdede, at hun blot havde udtrykt sin “frustration” over administrationens fejl.

Den påståede attentattrussel var blandt en række anklager, der indgik i tre separate klager indgivet mod Duterte i december.

Hun var allerede genstand for en undersøgelse i Repræsentanternes Hus vedrørende sit forbrugsmønster.