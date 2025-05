Tre personer er blevet dræbt i en skudepisode i en by nord for den svenske hovedstad, oplyser politiet – det seneste tilfælde i en række voldelige hændelser, der har rystet Sverige.

Politiet modtog anmeldelse om skud i det centrale Uppsala, cirka 60 kilometer nord for Stockholm, og oplyste, at “flere personer er fundet med skader, der kan stamme fra skud”.

I en opdatering bekræftede politiet, at “tre personer er døde som følge af en skudepisode” og at der er indledt en drabsefterforskning.

Ifølge SVT berettede vidner, at en mistænkt flygtede fra stedet på en scooter.

TV4 oplyste, at skuddene blev affyret inde i en frisørsalon i centrum af byen. Vidner fortalte, at fem skud blev hørt, og at folk løb i forskellige retninger.

Togtrafikken til og fra Uppsala blev midlertidigt indstillet, oplyste transportmyndighederne.

Gerningsmændene er ofte unge teenagere, der hyres som lejemordere, fordi de er under 15 år - den kriminelle lavalder i Sverige.

Svensk politi oplyste i januar, at antallet af skudepisoder var faldet for andet år i træk i 2024, med 296 skudepisoder – et fald på 20 procent sammenlignet med året før.