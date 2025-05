Kunstig intelligens er i stand til at identificere kvinder med forhøjet risiko for at udvikle brystkræft flere år før sygdommen diagnosticeres, lyder det ifølge det norske Folkehelseinstituttet (FHI) tirsdag.

Fem forskere fra FHI, University of California og University of Washington fik adgang til et kommercielt tilgængeligt AI-program for at analysere mammografier fra 116.495 kvinder, der deltog i et norsk screeningsprogram mellem 2004 og 2018.

I alt udviklede 1.607 af kvinderne brystkræft.

Algoritmen var i stand til at forudsige, hvilke kvinder der havde en højere risiko for at udvikle sygdommen, og endda identificere, hvilket bryst der var i fare, fire til seks år før en diagnose.

“Vi bemærkede, at det bryst, der udviklede kræft, havde en AI-score omtrent dobbelt så høj som det andet bryst”, sagde Solveig Hofvind, der leder screeningsprogrammet og AI-projektet.

“Studiet viser, at de AI-algoritmer, der allerede er tilgængelige på markedet, kan bruges til at udvikle mere personlige screeningsprogrammer”, tilføjede hun.

AI kan anvendes til tidlig påvisning af brystkræft for at reducere omkostninger og bedre målrette risikogrupper, sagde FHI.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) døde 670.000 kvinder af brystkræft i 2022. Brystkræft er den mest almindelige kræftform blandt kvinder i de fleste lande.

Studiet er offentliggjort i Journal of the American Medical Association Network, der udgiver en række anerkendte medicinske tidsskrifter.

Det norske screeningsprogram iværksatte også et projekt sidste år med deltagelse af 140.000 kvinder for at undersøge, om AI kan være lige så effektivt som – eller endda bedre end – radiologer til at diagnosticere kræfttilfælde.