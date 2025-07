Israel er for første gang blevet føjet til den hollandske trusselsvurdering over udenlandske stater, der udgør en risiko for landets nationale sikkerhed. Det fremgår af en ny rapport fra landets ledende antiterror-agentur, NCTV.

I rapporten, der bærer titlen Vurdering af trusler fra statslige aktører, fremhæves Israels forsøg på at manipulere den offentlige mening og politiske beslutningsprocesser i Holland ved hjælp af desinformationskampagner.

Et konkret eksempel nævnt i rapporten handler om et dokument, som et israelsk ministerium ifølge NCTV sidste år sendte til hollandske journalister og politikere ad uofficielle kanaler. Dokumentet indeholdt ifølge rapporten usædvanlige personoplysninger om hollandske borgere og blev delt i kølvandet på spændinger i Amsterdam i forbindelse med en fodboldkamp mellem Ajax Amsterdam og Maccabi Tel Aviv.

NCTV udtrykker desuden bekymring over stigende trusler fra både Israel og USA mod Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag, som ifølge rapporten kan underminere domstolens arbejde.

Som værtsland for flere internationale retsinstanser fremhæves Holland som havende et “særligt ansvar” for at beskytte disse institutioners arbejde mod ydre pres.

Tidligere har NCTV udtrykt bekymring over israelsk spionsoftware og overvågningsteknologi, men Israel nævnes ikke eksplicit i afsnittet om spionage i denne rapport.