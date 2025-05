Militante med tilknytning til Daesh har åbnet ild mod en gruppe sørgende i en landsby i det nordøstlige Nigeria og dræbt mindst 15 personer, oplyser en lokal leder og flere indbyggere til AFP tirsdag.

Hændelsen er den seneste i en bølge af vold i regionen, som tilskrives en militant gruppe, der har intensiveret sine angreb i de seneste uger.

Angrebet fandt sted i landsbyen Kwaple nær byen Chibok i Borno-delstaten, hvor krigere fra Daesh-ISWAP ankom på motorcykler og skød mod personer, der var samlet for at sørge over dødsfaldet af en lokal leder, fortæller kilderne.

“ISWAP-oprørerne åbnede ild mod de sørgende og jagtede dem, der forsøgte at flygte”, sagde Ayuba Alamson fra Chibok.

En anden indbygger fra Chibok, Samson Bitrus, fortalte AFP, at dødstallet kan stige, da mange stadig er meldt savnet.