KRIG MOD GAZA
Rød linje for Gaza: 70.000 på gaden i Bruxelles
Arrangørerne opfordrede deltagerne til at bære røde kort som en måde at vise ”et rødt kort til politikere og institutioner, der muliggør krigsforbrydelser mod palæstinenserne”.
Den første ”Red Line”-march den 15. juli samlede omkring 100.000 deltagere. / Reuters
8. september 2025

Titusinder gik på gaden i Bruxelles søndag til den anden ”Red Line for Gaza”-demonstration, hvor de krævede, at Belgien afbryder sine forbindelser til Israel over det fortsatte folkedrab i Gaza.

Ifølge politiet samledes omkring 70.000 mennesker ved Bruxelles’ “North Station”, før de marcherede mod Jean Rey-pladsen nær de paneuropæiske institutioner, rapporterede lokale medier.

Arrangørerne opfordrede deltagerne til at bære røde kort som en måde at vise ”et rødt kort til politikere og institutioner, der muliggør krigsforbrydelser mod palæstinenserne”.

”Selvom den føderale regering endelig besluttede at handle mod Israel den 2. september, ligger disse tiltag stadig langt fra Belgiens internationale forpligtelser”, udtalte Ludo De Brabander, en af arrangørerne.

Han tilføjede, at Belgien må tage ”afgørende og omfattende skridt” for at afslutte sin meddelagtighed i folkedrabet.

Demonstranterne krævede en militær embargo af Israel, herunder stop for våbenhandel og militært samarbejde, samt et nationalt forbud mod investeringer, handel og diplomatiske relationer, der kan bidrage til besættelsen af de palæstinensiske områder.

Demonstrationen, organiseret af internationale solidaritetsgrupper, blev støttet af over 200 organisationer, heriblandt fagforeninger, jødiske og palæstinensiske grupper, ungdomsbevægelser, religiøse organisationer, kulturforeninger og velgørenhedsorganisationer.

Den første ”Red Line”-march den 15. juli samlede omkring 100.000 deltagere.

