Titusinder gik på gaden i Bruxelles søndag til den anden ”Red Line for Gaza”-demonstration, hvor de krævede, at Belgien afbryder sine forbindelser til Israel over det fortsatte folkedrab i Gaza.

Ifølge politiet samledes omkring 70.000 mennesker ved Bruxelles’ “North Station”, før de marcherede mod Jean Rey-pladsen nær de paneuropæiske institutioner, rapporterede lokale medier.

Arrangørerne opfordrede deltagerne til at bære røde kort som en måde at vise ”et rødt kort til politikere og institutioner, der muliggør krigsforbrydelser mod palæstinenserne”.

”Selvom den føderale regering endelig besluttede at handle mod Israel den 2. september, ligger disse tiltag stadig langt fra Belgiens internationale forpligtelser”, udtalte Ludo De Brabander, en af arrangørerne.