De dødelige Eaton- og Palisades-naturbrande i det sydlige Californien, som har brændt tusindvis af hektar og forårsaget omfattende ødelæggelser, er nu helt inddæmmet efter 24 dage, rapporterede lokale medier fredag.

Brandene, der brød ud den 7. januar, blev forværret af ekstrem tørke og kraftige vinde.

Palisades-branden opstod i Pacific Palisades, øst for Malibu, og spredte sig hurtigt, mens Eaton-branden startede ved Angeles National Forest og bevægede sig ind i Altadena.

Mindst 29 personer mistede livet i brandene, hvoraf 17 dødsfald var relateret til Eaton-branden og 12 til Palisades-branden, oplyser Los Angeles County Medical Examiner ifølge NBC News.

Myndighederne efterforsker stadig brandenes årsag.

Historiske bygninger ødelagt

Palisades-branden har ifølge Californiens Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire) brændt 23.448 hektar, ødelagt 6.837 bygninger og beskadiget over 1.000 yderligere, rapporterer mediet.

Eaton-branden har opslugt 14.021 hektar, hvor næsten 4.000 hektar i byområder er blevet påvirket.

Flammerne har ødelagt 9.418 bygninger, herunder historiske bygninger i Altadena.

Et stormvejr tidligere på ugen bragte den første betydelige nedbør i flere måneder, hvilket hjalp brandfolkene med at få brandene under kontrol.

“Nedbør over det sydlige Californien har i høj grad reduceret brandrisikoen”, lyder det fra Cal Fire-chef Joe Tyler, ifølge mediet.