Pakistan har oplevet en kraftig stigning i militante angreb i den første måned af 2025, hvor antallet af angreb er steget med 42 procent ifølge de seneste data.

Måneden sluttede med en dødelig konfrontation mellem pakistanske sikkerhedsstyrker og formodede terrorister i den sydvestlige Balochistan-provins, hvor 18 paramilitære soldater og 23 militante blev dræbt, oplyste militæret lørdag.

Ifølge militæret fandt sammenstødet sted, da militante forsøgte at blokere veje i Mangocher-området i Kalat-distriktet.

Tidligere rapporterede Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (PICSS), at der i alt blev registreret 74 militante angreb sidste måned, hvilket resulterede i 240 dødsfald, herunder 35 sikkerhedsstyrker, 20 civile og 185 formodede militante.

Mindst 117 personer blev såret, herunder 53 sikkerhedsstyrker, 54 civile og 10 militante.

Den nordvestlige Khyber Pakhtunkhwa-provins var den hårdest ramte, efterfulgt af Balochistan.

Det pakistanske militær meddelte desuden, at mindst 11 andre militante blev dræbt i flere operationer udført på tværs af Balochistan lørdag.