Forfærdede tilskuere skynder sig hen for at hente liget af en ung mand, der blev skudt og dræbt af israelske styrker ved et nødhjælpspunkt i Khan Younis i det sydlige Gaza den 24. juli. Ifølge medicinske kilder blev mindst otte personer, der forsøgte at hente nødhjælp, dræbt i angrebet.