For første gang i Danmarks historie er to personer blevet tiltalt for utilbørlig behandling af en religiøs skrift efter angiveligt at have vanæret Koranen, oplyser anklagemyndigheden.

Statsadvokaten i København har rejst den første sag om overtrædelse af straffelovens § 110 e, stk. 2, om utilbørlig behandling af et religiøst skrift”, lød det fredag i en erklæring fra anklagemyndigheden.

Tiltalen kommer efter at Danmarks justitsminister godkendte en anbefaling om at videreføre sagen, fremgår det af erklæringen.

Ifølge anklagemyndigheden fandt hændelsen sted den 15. juni 2024 under Folkemødet på Bornholm. De mistænkte skal angiveligt have skændet Koranen i et telt, enten offentligt eller med intentionen om at dele handlingen med en bredere offentlighed.

“Vi vurderer, at der i forbindelse med begivenheden under Folkemødet fandt utilbørlig behandling af en Koran sted, og at det skete offentligt, da det blev overværet af flere personer og desuden spredt til en bredere kreds ved at blive filmet og livestreamet via Facebook”, hed det i erklæringen.

Statsadvokat Lise-Lotte Nilas bekræftede, at der er blevet anmodet om en bødestraf til de tiltalte.

Sagen er indsendt til Retten på Bornholm med henblik på planlægning, men en dato for retsmødet er endnu ikke fastlagt.