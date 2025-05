Brasiliens regering har meddelt, at Indonesien officielt slutter sig til BRICS som fuldgyldigt medlem. Dette udvider alliancen af store vækstøkonomier, der i forvejen består af Rusland, Indien, Kina og Sydafrika.

Indonesien, verdens fjerdemest folkerige nation, har tidligere udtrykt ønske om at blive medlem af BRICS som et led i at styrke såkaldte vækstlande og fremme interesserne for det globale syd.

Brasilien, som har formandskabet for BRICS i 2025, oplyste, at medlemslandene godkendte Indonesiens optagelse ved konsensus som en del af den ekspansionsindsats, der blev vedtaget på topmødet i Johannesburg i 2023.

Det sydamerikanske land bemærkede, at Indonesiens ansøgning blev godkendt af BRICS i 2023, men at landet bad om at blive optaget efter præsidentvalget sidste år. Præsident Prabowo Subianto tiltrådte i oktober.

“Indonesien deler de øvrige medlemmers støtte til reformer af globale institutioner og bidrager positivt til at styrke samarbejdet i det globale syd”, udtalte den brasilianske regering.

BRICS-gruppen omfatter også Egypten, Etiopien, Iran og De Forenede Arabiske Emirater.