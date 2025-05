Kinesiske astronauter ombord Tiangong-rumstationen har med succes udført banebrydende eksperimenter i produktion af ilt og komponenter til raketbrændstof, ifølge South China Morning Post mandag.

Shenzhou-19-missionens besætning gennemførte verdens første kunstige fotosynteseeksperimenter i kredsløb, hvor de skabte ilt og ethylen, lyder det i rapporten.

De 12 eksperimenter, der har til formål at forbedre menneskelig overlevelse og fremme rumforskning, forventes at spille en kritisk rolle i Kinas ambition om at sende en bemandet mission til månen inden 2030.

Ved hjælp af halvlederkatalysatorer omdannede astronauterne kuldioxid og vand til ilt, mens ethylen – en komponent i raketbrændstof – blev produceret som et biprodukt.

Forskningen fokuserede på produktion af essentielle ressourcer i rummet, herunder “omdannelse af kuldioxid ved stuetemperatur og præcis kontrol af gas- og væskestrømme i mikrogravitation”, ifølge Kinas stats-tv CCTV.

“Denne teknologi efterligner den naturlige fotosynteseproces i grønne planter gennem konstruerede fysiske og kemiske metoder, hvor kuldioxidressourcer i lukkede rum eller ekstraterrestriske atmosfærer udnyttes til at producere ilt og kulstofbaserede brændstoffer”, rapporterer CCTV.

Shenzhou-19-missionen, der begyndte i oktober, forventes at vare seks måneder.

Samtidig gennemførte Kina søndag tre tests med flydende raketmotorer på én dag på et anlæg i Baolongyu i Xi’an, Shaanxi-provinsen, hvilket markerer endnu en milepæl i landets rumforskningsindsats.