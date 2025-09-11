Mindst 13 mennesker er omkommet, og seks meldes savnet, efter kraftige oversvømmelser ramte to indonesiske øer, heriblandt turistøen Bali, oplyser landets katastrofemyndigheder.
Siden tirsdag aften har voldsomme regnskyl skabt oversvømmelser i fem distrikter på Bali samt provinshovedstaden Denpasar og tvunget næsten 200 mennesker til at forlade deres hjem, siger talsmand for National Disaster Mitigation Agency (BNPB), Abdul Muhari.
Onsdag aften var ni personer fundet døde på Bali, mod to tidligere på dagen.
To personer er fortsat savnet.
Omkring 85 mennesker er blevet evakueret til midlertidige nødhuse i Jembrana-distriktet, mens yderligere 108 har søgt ly andre steder, blandt andet på en skole, fortæller Muhari.
Flores også ramt
Pludselige oversvømmelser ramte også øen Flores i Øst Nusa Tenggara-provinsen, hvor vej- og telefonforbindelser blev afskåret i 18 landsbyer mandag.
Her meldes fire mennesker dræbt og fire savnet i Nagekeo-distriktet, oplyser BNPB’s chef, Suharyanto.
Han tilføjede, at dele af Bali stadig stod under vand onsdag, selvom vandet på Flores var begyndt at trække sig tilbage.
Monsunsæsonen i Indonesien varer normalt fra november til april og medfører ofte jordskred, pludselige oversvømmelser og vandbårne sygdomme. Men klimaforandringer har forlænget og intensiveret sæsonen, hvilket giver kraftigere nedbør og stærkere vindstød.
I marts blev tre mennesker dræbt, da oversvømmelser og jordskred ramte mere end 20 byer på Java.
I januar mistede mindst 25 livet, da oversvømmelser og jordskred ramte en by i Centraljava.