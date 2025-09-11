Mindst 13 mennesker er omkommet, og seks meldes savnet, efter kraftige oversvømmelser ramte to indonesiske øer, heriblandt turistøen Bali, oplyser landets katastrofemyndigheder.

Siden tirsdag aften har voldsomme regnskyl skabt oversvømmelser i fem distrikter på Bali samt provinshovedstaden Denpasar og tvunget næsten 200 mennesker til at forlade deres hjem, siger talsmand for National Disaster Mitigation Agency (BNPB), Abdul Muhari.

Onsdag aften var ni personer fundet døde på Bali, mod to tidligere på dagen.

To personer er fortsat savnet.

Omkring 85 mennesker er blevet evakueret til midlertidige nødhuse i Jembrana-distriktet, mens yderligere 108 har søgt ly andre steder, blandt andet på en skole, fortæller Muhari.

Flores også ramt