Artilleribeskydning og luftangreb dræbte mindst 56 mennesker på tværs af stor-Khartoum lørdag, ifølge en lægelig kilde og sudanesiske aktivister.

Sudans regulære hær og den paramilitære Rapid Support Forces (RSF) har været låst i en magtkamp siden april 2023. Kampene er intensiveret denne måned, hvor hæren forsøger at generobre hele hovedstaden Khartoum samt nabobyerne Omdurman og Khartoum Nord.

RSF-beskydning dræbte 54 mennesker på et travlt marked i Omdurman lørdag, hvilket har overbelastet byens Al-Nao Hospital, oplyste en lægelig kilde til AFP.

“Granaterne ramte midt i grøntsagsmarkedet, og derfor er antallet af ofre og sårede så højt”, fortalte en overlevende til AFP.

På den anden side af Nilen, i Khartoum, blev to civile dræbt, og adskillige blev såret i et luftangreb mod et RSF-kontrolleret område, ifølge den lokale Emergency Response Room (ERR), som er en af de hundredvis af frivillige grupper i Sudan, der koordinerer akut hjælp.

Mens RSF har anvendt droner i deres angreb – herunder lørdagens – er det den regulære hærs kampfly, der har monopol på luftangrebene.

Ud over at have dræbt titusinder af mennesker har krigen fordrevet mere end 12 millioner og gjort de fleste sundhedsfaciliteter ubrugelige.

En frivillig ved Al-Nao Hospital fortalte AFP, at hospitalet oplever alvorlig mangel på “ligklæder, bloddonorer og bårer til at transportere de sårede”.

Hospitalet er en af de sidste fungerende sundhedsfaciliteter i Omdurman og er blevet angrebet flere gange.

Efter måneder med dødvande i stor-Khartoum generobrede hæren flere baser i Khartoum sidste måned, herunder dens tidligere hovedkvarter, hvilket har tvunget RSF længere ud i byens udkant.

Vidner oplyser, at lørdagens bombardement af Omdurman kom fra den vestlige udkant af byen, hvor RSF stadig har kontrollen.

En beboer i et sydligt kvarter rapporterede om raket- og artilleribeskydning på byens gader.