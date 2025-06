En selvmordsbomber tilknyttet terrorgruppen Daesh åbnede søndag ild inde i Mar Elias-kirken i det østlige Damaskus, før han sprængte sig selv i luften. Ifølge det syriske sundhedsministerium blev mindst 20 personer dræbt og 52 såret.

Den Syriske Civilforsvarstjeneste oplyste, at ambulancer har transporteret de sårede væk fra stedet, og at sikkerhedsstyrker har afspærret området omkring kirken af hensyn til sikkerheden.

Brigadegeneral Osama Ataka, Damaskus’ interne sikkerhedschef, inspicerede gerningsstedet, mens efterforskere påbegyndte de indledende undersøgelser af angrebet, rapporterede det officielle nyhedsbureau SANA.

Selvom det syriske indenrigsministerium har erklæret, at Daesh står bag terrorangrebet, har ingen gruppe endnu taget ansvaret for bombningen af Mar Elias-kirken.

Angrebet kommer blot få uger efter, at det syriske indenrigsministerium den 26. maj annoncerede, at man havde opdaget Daesh-celler i det landlige område omkring Damaskus. Under razziaen beslaglagde myndighederne lette og mellemstore våben.

Siden Assad-regimets fald har Syriens sikkerhedstjenester fortsat jagten på personer anklaget for kriminalitet, menneskerettighedskrænkelser og terrorrelaterede aktiviteter.

Assad, som regerede Syrien i næsten 25 år, flygtede til Rusland i december og satte dermed punktum for Baath-partiets regime, som havde siddet på magten siden 1963.

Ahmad al-Sharaa, som stod i spidsen for de antiregime-styrker der væltede Assad, blev i januar udnævnt som præsident for en overgangsperiode.