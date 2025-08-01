VERDEN
1 minut læsning
Dagens Overskrifter | 1. august
Trump har kaldt sultkrisen i Gaza for “forfærdelig” og anerkendt den alvorlige hungersnød under Israels belejring – dog uden at rette nogen direkte kritik mod Tel Aviv.
Dagens Overskrifter / TRT Dansk
1. august 2025

Trump kalder sultkrisen i Gaza for “forfærdelig”, men undlader at kritisere Israel.

Palæstina roser Canada, Malta og Portugal for støtte til en uafhængig stat.

El Salvador fjerner præsidentens tidsbegrænsning – Bukele kan stille op for evigt.

recommended

Rusland støtter Syrien og advarer mod udenlandsk indblanding.

Det antikke teater i Assos vender tilbage efter 2.200 år.

Rettelse: Vores AI-oplæser er ny til jobbet og har derfor begået flere fejl i dagens episode: Det antikke teater i Assos vender tilbage efter 2.200 år og i El Salvadors parlament stemte lovgiverne 57-3. Vi beklager fejlene.

Udforsk
Tysk forsvarsminister besøger Ukraine for at drøfte våbenstøtte
Nord- og Sydkorea standser højttalerkrig ved grænsen
Nordafrikansk frihedskonvoj krydser ind i Libyen på vej mod belejrede Gaza
Rusland afholder militærøvelser i Østersøen
Skoleskyderi i Østrig efterlader 10 døde og flere sårede
Mindst 15 dræbt i busulykke med studerende i det nordlige Malaysia
Erdogan holder Eid al-Adha-samtaler med ledere fra Armenien, Indonesien og Malaysia
Israelske propaganda-annoncer på danske medieplatforme skaber kontrovers
Erdogan og Pezeshkian drøfter bilaterale relationer i telefonopkald
Kina afviser ‘på det kraftigste’ USA’s påstand om brud på toldaftale
Pilgrimsrejsende blev nægtet adgang til fly – så skete det utrolige
Bosniens forfatningsdomstol annullerer flere løsrivelseslove vedtaget af etnisk serbisk delstat
Bangladesh og Japan vil styrke strategiske bånd med aftaler om arbejdskraft og forsvar
Thailand og Cambodja enige om at trække tropper tilbage fra omstridt grænseområde
Tyrkiet fordømmer israelsk luftangreb, der dræbte fem nødhjælpsarbejdere i Gaza
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!
Contact us