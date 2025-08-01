1. august 2025
Trump kalder sultkrisen i Gaza for “forfærdelig”, men undlader at kritisere Israel.
Palæstina roser Canada, Malta og Portugal for støtte til en uafhængig stat.
El Salvador fjerner præsidentens tidsbegrænsning – Bukele kan stille op for evigt.
Rusland støtter Syrien og advarer mod udenlandsk indblanding.
Det antikke teater i Assos vender tilbage efter 2.200 år.
Rettelse: Vores AI-oplæser er ny til jobbet og har derfor begået flere fejl i dagens episode: Det antikke teater i Assos vender tilbage efter 2.200 år og i El Salvadors parlament stemte lovgiverne 57-3. Vi beklager fejlene.