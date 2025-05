Folk samledes tirsdag på Sheikh Dahir-pladsen i centrum af Latakia, hvor de holdt bannere med arabiske budskaber, herunder: “Det afsatte regimes styrker har ødelagt infrastrukturen”, “Alsharaa-regeringen repræsenterer mig” og “Vi står sammen med sikkerhedsstyrkerne”.

Nogle demonstranter havde den Frie Syriske Hær flag med sig, mens andre viste billeder af sikkerhedspersonale, der mistede livet i kampe mellem den 6. og 10. marts.

Den sekteriske splid, som de afsatte regimekræfter forsøgte at opildne, er slået fejl, sagde demonstranten Rana al Sayyid til Anadolu Agency og tilføjede: “Vi vil stå forenet til det sidste. Vi afviser fuldstændigt separatismen. Må Gud beskytte vores sikkerhedsstyrker”.

En anden demonstrant, Muna al Sayyid, fordømte angrebene udført af de afsatte regimekræfter og udtrykte sin medfølelse med de dræbte sikkerhedsfolk.

Muawiya Sahyouni, en anden deltager, understregede, at ingen i Syrien bør tvinges til at forlade deres hjem. “Alle er vores familie. Vi ønsker ikke, at nogen alawitter skal fordrives. Vores land er udmattet af krig”, sagde Sahyouni.

Bilal Salouha tilsluttede sig dette synspunkt og opfordrede til en ende på den vedvarende konflikt. “Vi er trætte af blodsudgydelser. Vi beder også dem, der bor i udlandet, om at vende tilbage til deres hjembyer”, sagde han.

Intense angreb

I sidste uge oplevede Syriens kystprovinser Latakia og Tartus koordinerede angreb fra loyalister til det afsatte Bashar al Assad-regime.

Dette var de mest intense angreb siden regimets fald og var rettet mod sikkerhedspatruljer og kontrolposter, hvilket kostede flere livet.

Efter Assad-regimets kollaps i december iværksatte de nye syriske myndigheder et initiativ, der skulle vurdere status for tidligere regimemedlemmer i militæret og sikkerhedsstyrkerne, på baggrund af, om de overgav deres våben og ikke var involveret i blodsudgydelser.

Mens titusinder accepterede initiativet, afviste nogle væbnede grupper, hovedsageligt bestående af tidligere regimefolk – særligt i kystområdet, hvor Assads højtstående officerer var stationeret – at deltage.

Med tiden flygtede disse grupper til bjergområderne, hvor de har skabt uro, destabiliseret regionen og udført sporadiske angreb mod regeringsstyrkerne i de seneste uger.