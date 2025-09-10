PROTESTER
Næsten 200 anholdt under sammenstød mellem demonstranter og politi i Paris
Bevægelsen “Bloquons Tout”, der denne sommer har spredt sig via sociale medier og krypterede chats, opfordrede til fredelige blokader, strejker og demonstrationer.
Macron, en af bevægelsens hovedmål, har på bare 12 måneder udskiftet sin premierminister fire gange. / AA
10. september 2025

Næsten 200 personer er blevet anholdt under landsdækkende protester i Paris onsdag.

Det oplyser Frankrigs indenrigsminister Bruno Retailleau.

Demonstranter stødte sammen med politiet tidligt onsdag, hvor skraldespande blev sat i brand.

Regeringen har indsat hele 80.000 betjente for at håndtere en landsdækkende protestaktion under sloganet “Block Everything” (“Bloquons Tout”), som finder sted to dage efter, at François Bayrou blev væltet som premierminister i en tillidsafstemning i parlamentet.

Bevægelsen “Bloquons Tout”, der denne sommer har spredt sig via sociale medier og krypterede chats, opfordrede til fredelige blokader, strejker og demonstrationer.

Kritikken retter sig især mod de upopulære spareplaner, som Bayrou stod for, men også mod voksende ulighed mere generelt.

Macron, en af bevægelsens hovedmål, har på bare 12 måneder udskiftet sin premierminister fire gange.

Bevægelsen har ingen klar ledelse, men er vokset hurtigt og minder i sin spontane form om “De Gule Veste,” der under Macrons første præsidentperiode begyndte som protester mod stigende brændstofafgifter og udviklede sig til en bredere bevægelse mod økonomisk uretfærdighed.

