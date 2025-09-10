Næsten 200 personer er blevet anholdt under landsdækkende protester i Paris onsdag.

Det oplyser Frankrigs indenrigsminister Bruno Retailleau.

Demonstranter stødte sammen med politiet tidligt onsdag, hvor skraldespande blev sat i brand.

Regeringen har indsat hele 80.000 betjente for at håndtere en landsdækkende protestaktion under sloganet “Block Everything” (“Bloquons Tout”), som finder sted to dage efter, at François Bayrou blev væltet som premierminister i en tillidsafstemning i parlamentet.

Bevægelsen “Bloquons Tout”, der denne sommer har spredt sig via sociale medier og krypterede chats, opfordrede til fredelige blokader, strejker og demonstrationer.