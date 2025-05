En palæstinensisk NGO har udtalt, at Israel fortsat tilbageholder 21 palæstinensiske kvinder, herunder en 12-årig pige, under barske forhold og udsætter dem for systematiske forbrydelser i israelske fængsler.

I en erklæring udsendt på den internationale kvindedag skrev The Palestinian Prisoner Society, at fængslingen af palæstinensiske kvinder, herunder mindreårige, er almindeligt under den israelske besættelse.

Organisationen afslørede, at de 21 fængslede kvinder udsættes for “systematisk mishandling i israelske fængsler, især siden begyndelsen af Israels folkemorderiske krig i Gaza”.

Siden starten af Israels krig mod Gaza i oktober 2023 har menneskerettighedsorganisationer dokumenteret 490 tilfælde af anholdelser af palæstinensiske kvinder, herunder mindreårige.

NGO’en understregede en eskalering i Israels “systematiske krigsforbrydelser mod palæstinensiske kvinder i både Gaza og på det besatte Vestbredden”.

Spændingerne på Vestbredden er steget markant, hvor mindst 930 palæstinensere er blevet dræbt, og næsten 7.000 andre er blevet såret i angreb fra den israelske hær og ulovlige bosættere siden starten af folkemordet, ifølge sundhedsministeriet.

I juli erklærede Den Internationale Domstol Israels mangeårige besættelse af palæstinensiske territorier for ulovlig og opfordrede til evakuering af alle bosættelser på den besatte Vestbred og i Østjerusalem.