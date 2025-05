Syriske myndigheder har meddelt, at Ahmed al-Sharaa, der overtog ledelsen efter den mangeårige leder Bashar al-Assads fald sidste måned, er blevet udpeget som midlertidig præsident og fået til opgave at danne et “overgangsråd”, rapporterer statslige medier.

Sharaa blev udpeget som “landets præsident i overgangsfasen”. Det er ifølge statslige medier onsdag, der citerede militærrepræsentant Hassan Abdel Ghani.

Ifølge statsmedierne fik Sharaa bemyndigelse til at “danne en midlertidig lovgivende råd… indtil en permanent forfatning for landet er vedtaget”, efter at myndighederne annoncerede, at parlamentet fra Assad-perioden var blevet opløst, og forfatningen fra 2012 suspenderet.

Militære fraktioner opløst

Myndighederne har også annonceret opløsningen af alle væbnede grupper, der deltog i afsættelsen af Bashar al-Assad sidste måned, samt opløsningen af den tidligere regerings hær og sikkerhedsagenturer, rapporterer statslige medier.

“Alle militære fraktioner er opløst… og integreret i statslige institutioner”, rapporterer det statslige nyhedsbureau SANA, som også nævner opløsningen af Baath-partiet, der regerede Syrien i årtier.

Sharaa skal mødes med Qatars emir

Sharaa er desuden planlagt til at mødes med Qatars emir, Tamim bin Hamad Al Thani, torsdag.

“Lederen af den nye syriske administration, Ahmed al-Sharaa, vil mødes med emiren af Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad”, udtalte det syriske præsidentskab onsdag på sin officielle Telegram-kanal.

Syriske medier har rapporteret, at mødet vil finde sted i hovedstaden Damaskus.