Et amerikansk militærfly har sendt mere end 200 deporterede indere ud af USA, ifølge medier.

Den lokale tv-station NDTV rapporterede tirsdag, med henvisning til kilder, at et amerikansk C-17 militærfly returnerede de indiske statsborgere, og at “hver deporteret indisk statsborger er blevet verificeret, hvilket indikerer New Delhis involvering i deportationsprocessen”.

“Dette er sandsynligvis den første af mange sådanne flyvninger, der vil hjemsende irregulære indiske migranter i USA”,lyder det.

Det indiske udenrigsministerium har endnu ikke udsendt en erklæring om sagen.

Siden USA’s præsident Donald Trump tiltrådte, har landet gennemført flere militære flyvninger til Guatemala, Honduras og Ecuador for at returnere irregulære migranter til deres respektive lande.

Den amerikanske præsident har udtalt, at Indiens premierminister Narendra Modi har forsikret ham om, at Indien “vil gøre det rigtige” med hensyn til deportationen af “ulovlige indiske migranter”.

Sidste måned udtalte det indiske udenrigsministerium, at Indien “er stærkt imod ulovlig migration, især når det er forbundet med andre former for organiseret kriminalitet”.

“Som en del af samarbejdet om migration og mobilitet mellem Indien og USA arbejder begge parter på at afskrække ulovlig migration, samtidig med at der skabes flere muligheder for lovlig migration fra Indien til USA”, udtalte udenrigsministeriets talsmand Randhir Jaiswal den 31. januar.

Han tilføjede dog, at den indiske regering “skal gennemføre den nødvendige verifikation, herunder bekræfte de pågældende individers nationalitet, før de bliver deporteret til Indien”.