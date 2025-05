Danmark meddelte mandag, at der vil blive brugt 14,6 milliarder danske kroner på at styrke den militære tilstedeværelse i Arktis. Det skal gå til bl.a. skibe og droner.

Det sker, efter at den amerikanske præsident Donald Trump igen har udtrykt interesse for kontrol over Grønland, et selvstyrende dansk territorium.

Denne måned sagde Trump, at Grønland er afgørende for USA’s sikkerhed, og at Danmark skal opgive kontrollen over den strategisk vigtige arktiske ø.

Efter mere end et årti med drastiske nedskæringer i forsvarsbudgettet afsatte Danmark sidste år 190 milliarder danske kroner til forsvaret over en 10-årig periode, hvoraf en del nu er blevet allokeret til Arktis.

Danmark, der er ansvarlig for Grønlands sikkerhed og forsvar, har begrænsede militære kapaciteter på den enorme ø.

På nuværende tidspunkt omfatter Danmarks kapaciteter fire ældre inspektionsskibe, et Challenger-overvågningsfly og 12 hundeslæde-patruljer, der alle er ansvarlige for at overvåge et område, der er fire gange så stort som Frankrig.

Aftalen indebærer finansiering af tre nye arktiske flådeskibe, en fordobling af planlagte langdistanceovervågningsdroner til i alt fire samt satellitovervågning, lyder det fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen på en pressekonference.

De politiske partier er enige om at afsætte flere midler til Arktis i en aftale, der vil blive præsenteret i løbet af årets første halvdel.

Det amerikanske militær har en permanent tilstedeværelse på Pituffik Space Base i det nordvestlige Grønland, en strategisk placering for dets ballistiske missil-advarselssystem, da den korteste rute fra Europa til Nordamerika går via øen.