En gruppe Yale-studerende, tilknyttede personer og pro-palæstinensiske demonstranter fra Connecticut blokerede en bilkonvoj, der var på vej mod Yale Universitys Shabtai Society – en jødisk forening – hvor Itamar Ben-Gvir skulle holde tale den 23. april.

Ben-Gvir, Israels højreekstreme national sikkerhedsminister, anses bredt for at være arkitekten bag Israels igangværende folkedrab mod det palæstinensiske folk i Gaza. Demonstranterne erklærede, at de havde til hensigt at blive uden for bygningen til sent på aftenen, indtil arrangementet var slut.