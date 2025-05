Den Europæiske Union har meddelt Pakistan, at landets status som toldfri eksportør til blokken fortsat vil afhænge af de fremskridt, det gør med at imødekomme bekymringer omkring borger- og arbejderrettigheder og pressefrihed.

Denne besked blev overbragt af Olof Skoog, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, som afsluttede et uge-langt besøg i Islamabad fredag.

Besøget havde ifølge en EU-erklæring til formål at engagere pakistanske embedsmænd, så de kunne tage fat på de EU-bekymringer, der kan true landets GSP+-status, som i øjeblikket er under vurdering.

Pakistans eksport til Europa er fordoblet siden 2014, da landet blev tildelt EU’s Generelle Præferenceordning Plus (GSP+), et incitament for udviklingslande.

EU erklærede dog, at handelsfordelene under GSP+ afhænger af fremskridt på en række områder.

Det blev fremhævet, at “EU glæder sig over, at Pakistan er blevet den største modtager af GSP+, hvor pakistanske virksomheder har øget deres eksport til EU-markedet med 108% siden ordningens lancering i 2014”.

Erklæringen tilføjede, at “da vi nærmer os midtvejs i den nuværende overvågningsperiode, opfordrer vi Pakistan til at fortsætte sine reformer, mens det forbereder sig på at genansøge i forbindelse med den kommende nye GSP+-ordning”.