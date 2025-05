Spanien er en “pålidelig partner” i NATO, udtalte premierminister Pedro Sanchez onsdag, efter at USA’s præsident Donald Trump kritiserede Madrid for at bidrage for lidt økonomisk til forsvarsalliancen.

Spanien har øget forsvarsudgifterne med 70% i løbet af det sidste årti, og landets investering på 30% i nyt udstyr ligger over NATOs krav på 20%, sagde Sanchez i et interview med CNBC under World Economic Forum i Davos, Schweiz.

Sanchez fremhævede også, at den spanske hærs deltagelse i NATO-operationer er “langt over gennemsnittet”.

“Vi er en pålidelig partner, og jeg mener, man skal kigge mere bredt, når man vil vurdere, om hvor vidt et land er engageret i sikkerheden for NATOs allierede”, udtalte Sanchez.

NATO-allierede vil drøfte en forhøjelse af forsvarsudgiftskravene fra det nuværende mål på 2% af bruttonationalproduktet på et topmøde i Haag til sommer. Trump insisterer på, at alle hæver deres bidrag til 5% af BNP – et mål, som ingen NATO-medlemmer i øjeblikket opfylder.

Spanien brugte 22,27 milliarder dollars på forsvar i 2024, viser NATO-tal, hvilket gør det til det 10. største bidrag i absolutte tal blandt de 31 NATO-allierede. Dette svarer dog til kun 1,28% af Spaniens BNP, hvilket er det laveste relativt set. Til sammenligning brugte USA 3,38% af BNP på forsvar sidste år, ifølge foreløbige NATO-tal.

“Spanien ligger meget lavt”, sagde Trump mandag, da han blev spurgt om Spaniens NATO-bidrag. Han påstod dog fejlagtigt, at Spanien var medlem af BRICS-gruppen af nye økonomier, der omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika og andre.