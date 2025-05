Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj sagde tirsdag, at han havde et “godt møde” med Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman om både regionale og internationale spørgsmål.

“Jeg er taknemmelig for hans indsigtsfulde perspektiv på den internationale situation og hans støtte til Ukraine. Det var meget vigtigt at høre hans tillid til Ukraines fremtid”, sagde Zelenskyj på Telegram.

Han sagde, at de diskuterede “alle nøglespørgsmål på dagsordenen, både bilateralt og med andre partnere” og roste kronprinsens rolle i “at bringe reel fred tættere på”.

“Saudi-Arabien tilbyder en afgørende platform for diplomati, og vi sætter stor pris på det”, tilføjede han.

Tillidsskabende tiltag

Zelenskyj bemærkede, at den ukrainske delegation forbliver i Jeddah for at samarbejde med deres amerikanske modparter tirsdag og udtrykte “håb om et praktisk resultat” i forhold til den igangværende Moskva-Kiev-konflikt.

Han lovede, at Ukraines position i forhandlingerne “vil være helt igennem konstruktiv”.

“Vi diskuterede i detaljer med Mohammed bin Salman Al Saud de skridt og betingelser, der er nødvendige for at afslutte krigen og sikre varig fred. Han understregede vigtigheden af fangeudvekslinger og tilbagelevering af børn, som kan fungere som vigtige tillidsskabende tiltag i de diplomatiske bestræbelser. En væsentlig del af vores samtale fokuserede på sikkerhedsgarantier”, sagde Zelenskyj.

Han fremhævede også “Saudi-Arabiens vilje til at udvide det økonomiske samarbejde og investere i Ukraine”.

“Vi diskuterede nøglesektorer for investeringer, herunder sikkerhed, energi og infrastruktur. Vi ser fælles muligheder for økonomisk udvikling og samarbejde, især i forbindelse med Ukraines genopbygning”, bemærkede han.

USA’s udenrigsminister Marco Rubio og national sikkerhedsrådgiver Mike Waltz mødes tirsdag med højtstående ukrainske embedsmænd, ledet af Andrij Jermak, en nær rådgiver for Zelenskyj, i Saudi-Arabien.