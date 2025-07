Den Evangelisk-Lutherske Kirke i Jordan og Det Hellige Land retter i en skarp erklæring en hård kritik mod den israelske belejring af Gaza og anklager Israel for at bruge sult som våben til at “fremskynde etnisk udrensning” af palæstinenserne.

Biskop Sani Ibrahim Azar siger, at verden er vidne til “massesult”, mens måneders blokade har kvalt adgangen til nødhjælp.

“Hver femte barn lider af alvorlig underernæring, og mindst 113 palæstinensere – herunder 81 børn – er allerede døde af sult, mange blot i løbet af de seneste dage”, lyder det i udtalelsen.

Han henviser til øjenvidneskildringer fra den græsk-ortodokse patriark Theophilos III og den latinske patriark kardinal Pierbattista Pizzaballa, som beskrev udsultede familier, der ventede i timevis i solen “for et stykke brød”.

Samtidig ligger nødhjælp ubenyttet i lagre blot få kilometer fra de nødstedte civile, påpegede Azar.

Han kalder situationen “en menneskeskabt hungersnød” og opfordrer regeringer, trosledere og internationale aktører til at bryde tavsheden og handle: Belejringen skal ophæves, nødhjælp skal sikres, og en øjeblikkelig våbenhvile skal indføres.

“Tavshed i mødet med lidelse er et svigt mod samvittigheden… vi kan ikke forblive neutrale”, sagde han – i samklang med patriarkernes opfordring.

Udtalelsen afsluttes med en bøn for Gazas sultne, syge og fordrevne – og et kald på retfærdighed:

“Giv os i dag vort daglige brød… vi bønfalder om øjeblikkelig våbenhvile, et stop for dette folkedrab og at retfærdigheden må komme til vort land”.