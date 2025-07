Mindst seks personer mistede livet, da en stor folkemængde skabte panik ved Mansa Devi-templet i byen Haridwar i det nordlige Indien, rapporterer nyhedsbureauet ANI med henvisning til Garhwal-divisionens kommissær, Vinay Shankar Pandey.

Delstaten Uttarakhands førsteminister skrev på X, at lokalpolitiet og redningstjenester er ankommet til stedet og er i gang med redningsarbejdet.

Ifølge ANI er de tilskadekomne blevet bragt til det lokale hospital, lyder det i rapporten søndag.

Indien har en historik med dødelige ulykker i folkemængder. Mindst 30 mennesker mistede livet under den hinduistiske Maha Kumbh-festival i januar, hvor millioner samledes for at bade i helligt vand.

Og i juni omkom mindst 11 personer efter kaos foran et cricketstadion i Indien.