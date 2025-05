I sin natlige tale meddelte præsident Volodymyr Zelenskyj, at han vil rejse til Saudi-Arabien mandag, og at hans team vil blive for at føre forhandlinger med amerikanske embedsmænd om at afslutte krigen mellem Ukraine og Rusland.

Freden er vigtig for Ukraine, lød det fra Zelenskyj torsdag: “Som vi fortalte præsident Trump, vil Ukraine fortsætte med at arbejde konstruktivt for en hurtig og stabil fred”.

Den amerikanske Mellemøst-udsending Steve Witkoff bekræftede, at der i øjeblikket føres drøftelser med Ukraine om et møde i Saudi-Arabien med det formål at afslutte krigen.

Forhandlingerne kommer i kølvandet på et brev fra Zelenskyj til USA’s præsident Donald Trump, som Witkoff beskrev som et “positivt første skridt”.

“Der var en undskyldning, en anerkendelse af, at USA har gjort rigtig meget for Ukraine, og en følelse af taknemmelighed”, fortalte Witkoff til journalister i Det Hvide Hus og beskrev tonen i Zelenskyjs brev.

“Vi er nu i gang med at koordinere et møde med ukrainerne i Riyadh eller muligvis endda Jeddah”, sagde han. “Formålet er at fastlægge rammerne for en fredsaftale og en indledende våbenhvile”.

“Jeg tror, det bliver et godt møde. Jeg mener virkelig, at dette – forhåbentlig – vil sende et godt signal til russerne, fordi de også har været proaktive i ønsket om at finde en løsning”, sagde Witkoff, der udtrykte optimisme omkring muligheden for fremskridt.

Seneste spændinger

Spændingerne mellem USA og Ukraine steg i sidste uge efter Zelenskyjs kontroversielle møde med Trump under et besøg i Washington, hvorefter USA annoncerede en pause i bistanden til Ukraine.

De seneste dage har dog vist tegn på forbedrede relationer, hvor USA’s nationale sikkerhedsrådgiver Mike Waltz onsdag beskrev Zelenskyjs villighed til at forhandle med Rusland som et “positivt skridt fremad” mod at afslutte konflikten.

Den amerikanske delegation mødtes tidligere med russiske embedsmænd i Riyadh den 18. februar, hvilket markerede de mest omfattende drøftelser mellem amerikanske og russiske embedsmænd siden krigens start i februar 2022.