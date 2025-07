Israels premierminister Benjamin Netanyahu er ved at komme sig efter en omgang madforgiftning, oplyste hans kontor den 20. juli, efter at han udeblev fra et regeringsmøde tidligere samme morgen.

Ifølge kontoret vil Netanyahu hvile derhjemme de næste tre dage og deltager derfor ikke i retsmødet den 21. juli i sin igangværende korruptionssag.

Netanyahu er den første siddende israelske regeringsleder til at blive tiltalt i en straffesag. Han er desuden genstand for en arrestordre fra Den Internationale Straffedomstol (ICC) for krigsforbrydelser i Gaza, hvor næsten 59.000 mennesker – primært kvinder og børn – er blevet dræbt siden oktober 2023.