Kappadokien – en af Tyrkiets mest ikoniske turistdestinationer – er nu blevet optaget i den prestigefyldte Michelin-guide og føjer sig dermed til rækken af tyrkiske regioner, der anerkendes for sin kulinariske kvalitet.

Tyrkiets kultur- og turismeminister, Mehmet Nuri Ersoy, kaldte udnævnelsen for “et stolt øjeblik”, som understreger Tyrkiets voksende betydning inden for international gastronomi.

“Kappadokien, som fører det centrale Anatoliens ældgamle madhistorie ind i nutiden, har sluttet sig til Istanbul, Izmir og Muğla i Michelin-guidens 2026-udvalg”, skrev Ersoy på sociale medier. “Denne anerkendelse viser endnu engang, hvor langt Tyrkiet er nået med sin kulinariske turisme”.

Ifølge en pressemeddelelse fra Kultur- og Turismeministeriet udtalte Gwendal Poullennec, international direktør for Michelin-guiden, at regionen gjorde et stærkt indtryk på inspektørerne takket være sin kulturelle og kulinariske mangfoldighed.

“Kappadokiens madkultur er tæt forbundet med dens landskab”, sagde han. “Kokkene her sætter lokale råvarer og landbrugsmetoder i centrum af deres køkken. Vi ønsker at give rejsende endnu en grund til at besøge regionen: nemlig at opleve dens enestående madkultur”.

Kappadokien – en historisk region i det centrale Tyrkiet og UNESCO-verdensarv – er kendt for sine klippeformationer, huleboliger og -kirker og farverige luftballonture. Men området har også en rig madscene med blandt andet kød tilberedt i tandooriovne, lerskålsgryderetter, fermenterede smage og lokale meze-retter.

Michelin-guidens første restaurantudvalg for Kappadokien bliver præsenteret ved en ceremoni den 4. december på Four Seasons Hotel Bosphorus i Istanbul, sammen med årets udvalgte restauranter fra Istanbul, Izmir og Muğla – regioner langs Tyrkiets ægæiske og sydvestlige kyst.