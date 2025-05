Intensiverede våbenhvileforhandlinger mellem Hamas og Israel.

Israelske militærfolk presser Netanyahu til at prioritere gidsler.

FN-chef advarer om Sudans krise, mens borgerkrigen går ind i sit tredje år.

USA og El Salvadors ledere mødes for at styrke bånd og tackle kriminalitet.



Harvard står til at få indefrosset 2,2 milliarder dollars i føderal støtte over Gaza-protester.

Rettelse: Det fængsel, der omtales under fjerde overskrift, er CECOT-fængslet.