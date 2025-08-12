9 timer siden
Israelske luftangreb dræber dusinvis af palæstinensere i Gaza.
Trump foreslår at bytte territorium mellem Ukraine og Rusland for at stoppe kampene.
Domstol i Haag giver Pakistan medhold i sag om Indus-vandrettigheder.
Anbefalet
Trump forlænger suspension af Kina-told i 90 dage.
Erdogan fordømmer Israels handlinger og samler diplomatisk støtte til Gaza.
Rettelse: Vores AI-oplæser har i dagens episode gjort flere fejl. I historien om Kina-told er det korrekte ord “firedobling”, og i sidste historie er det korrekte ord “roste”.