Dagens Overskrifter | 12. august
Mindst 48 palæstinensere, herunder 11 børn, er blevet dræbt i israelske luftangreb over hele Gaza.
Dagens Overskrifter / TRT Dansk
9 timer siden

Israelske luftangreb dræber dusinvis af palæstinensere i Gaza.

Trump foreslår at bytte territorium mellem Ukraine og Rusland for at stoppe kampene.

Domstol i Haag giver Pakistan medhold i sag om Indus-vandrettigheder.

Trump forlænger suspension af Kina-told i 90 dage.

Erdogan fordømmer Israels handlinger og samler diplomatisk støtte til Gaza.

Rettelse: Vores AI-oplæser har i dagens episode gjort flere fejl. I historien om Kina-told er det korrekte ord “firedobling”, og i sidste historie er det korrekte ord “roste”.

