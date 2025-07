Israelske styrker bugserede den beslaglagte nødhjælpsbåd Handala til Ashdods havn den 27. juli, efter at have opbragt den ud for Gazas kyst aftenen forinden, rapporterer lokale medier.

Aktivisterne ombord blev afhørt ved ankomsten og forventes overdraget til israelsk politi med henblik på yderligere behandling, ifølge Israels offentlige tv-station KAN.