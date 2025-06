Den 9. juni iværksatte flere hundrede primært tunesiske aktivister den såkaldte “Soumoud”-konvoj – en symbolsk aktion bestående af ni busser, som har til formål at nå Rafah-grænsen inden for få dage for at “bryde belejringen” af Gazastriben.

I lighed med nødhjælpsskibet Madleen fra Gaza Freedom Flotilla og andre humanitære missioner, planlægger “Soumoud”-konvojen – hvis navn betyder “standhaftighed” på arabisk og har stor symbolsk betydning for palæstinenserne – at vokse i både antal og styrke, når den passerer gennem libyske og egyptiske byer på vej mod Gazas sydlige grænse.