Pave Leo XIV, der i stigende grad har markeret sig som en stemme for fred i Gaza – især efter at Israels militær i sidste uge ramte Gazas eneste katolske kirke – udtrykte i en samtale med Mahmoud Abbas sin modstand mod enhver tvungen fordrivelse af palæstinensere.

Ifølge Vatikanet ringede Abbas til paven mandag – blot tre dage efter, at Israels premierminister Benjamin Netanyahu havde ringet for at udtrykke beklagelse over angrebet på Den Hellige Families Kirke i Gaza.

Israel påstår, at angrebet, som kostede tre mennesker livet og sårede kirkens præst, var en fejl.

Kirken har i månedsvis været et omdrejningspunkt for pavens fredsbudskab i Gaza. Før sin død plejede pave Leos forgænger, pave Frans, at tale med menigheden næsten hver aften.

Under samtalen med Abbas mandag fordømte pave Leo “den vilkårlige brug af magt” og advarede mod “tvungen massefordrivelse” i Gaza, oplyser Vatikanet.

Efter sin ugentlige Angelus-bøn holdt pave Leo en følelsesladet tale, hvor han læste navnene op på de dræbte ved kirken i Gaza og opfordrede til en ende på “krigens barbari”.